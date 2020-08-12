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Департамент полиции Литвы сообщает, что в Шилальском районе была убита женщина. По предварительным данным, тело было обнаружено в траве.
Policija, švyturėliai
Policija, švyturėliai
© Kauno aps. VPK

11 августа, в 6 ч., в Шилальском районе, на 91-м км дороги Мажейкяй-Плунге-Таураге, у моста через реку, в траве, было обнаружено тело женщины (1983 г.р.) со следами насилия.

Начато расследование. Подозреваемые пока не установлены.

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