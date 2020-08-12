11 августа, в 6 ч., в Шилальском районе, на 91-м км дороги Мажейкяй-Плунге-Таураге, у моста через реку, в траве, было обнаружено тело женщины (1983 г.р.) со следами насилия.

Начато расследование. Подозреваемые пока не установлены.