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Департамент полиции Литвы сообщает, что в Шилальском районе была убита женщина. По предварительным данным, тело было обнаружено в траве.
11 августа, в 6 ч., в Шилальском районе, на 91-м км дороги Мажейкяй-Плунге-Таураге, у моста через реку, в траве, было обнаружено тело женщины (1983 г.р.) со следами насилия.
Начато расследование. Подозреваемые пока не установлены.
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