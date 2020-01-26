aA
Полиция Шилальского района расследует это преступление - подозревается, что мужчина был убит.
Полицейское управление сообщает, что 25 января около 12:15 в доме поселка Кведарна, Шилальский район, было найдено тело мужчины (1960 года рождения).
Полиция подозревает, что он был убит. Подозреваемый (1986 г.р.) был задержан.
TOP новостей
Зеленые стрелки вызывают путаницу: с учетом новых требований на их возвращение понадобится до 3 месяцев (40)
Правительство разрешило муниципалитетам возвращать...
Вильнюсец озадачен: получил деньги за командировку - его решили выгнать из социального жилья (46)
Сигитас Данилевичюс и его подруга Виргиния Балайшене...
Легендарный баскетболист НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе (1)
Вертолет со знаменитым спортсменом потерпел крушение.
Вместо ожидаемой посылки - гора обломков: для вильнюсца у почты было объяснение (28)
Куча обломков - такой была получена посылка,...
Рыбакам придется вывернуть кошельки: билет рыбака может подорожать (22)
Министр окружающей среды "крестьянин" Кястутис Мажейка...