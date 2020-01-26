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Полиция Шилальского района расследует это преступление - подозревается, что мужчина был убит.
Vyras laiko ginklą - asociatyvi nuotr.
Vyras laiko ginklą - asociatyvi nuotr.
© Adobe Stock

Полицейское управление сообщает, что 25 января около 12:15 в доме поселка Кведарна, Шилальский район, было найдено тело мужчины (1960 года рождения).

Полиция подозревает, что он был убит. Подозреваемый (1986 г.р.) был задержан.

ru.DELFI.lt
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