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Департамент полиции информировал, что в Шальчининкском районе произошло жуткое ДТП. Сообщается о гибели водителя. По предварительным данным, пострадали двое детей.
В Шальчининкском районе в ДТП погиб водитель Audi, пострадали двое детей
© Vilniaus aps. VPK

14 июля, в 17.20 ч. в Шальчининкском районе, в деревне Пулстакай, на дороге Nr. 105, столкнулись автомобили Volvo и Audi 80.

В ДТП погиб водитель Audi (1961 г.р.) и пострадали двое пассажиров Volvo: девочки 13 и 8 лет. Они были доставлены в больницу.

Ведется расследование.

В Шальчининкском районе в ДТП погиб водитель Audi, пострадали двое детей
© Vilniaus aps. VPK

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