По предварительным данным, около 14 ч. в дер. Тартокас, Шальчининкский район, на проходившую рядом с рядом с лесом женщину (1968 г.р.) напали трое неизвестных молодых людей, один из них острым предметом ткнул ей в бок и забрал пакет с продуктами.
Пострадавшей оказали первую помощь и назначили амбулаторное лечение.
Начато расследование.
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