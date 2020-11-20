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В четверг в Шальчининкском районе была ограблена женщина, у нее забрали пакет с продуктами.
Peilis
Peilis
© DELFI / Karolina Pansevič

По предварительным данным, около 14 ч. в дер. Тартокас, Шальчининкский район, на проходившую рядом с рядом с лесом женщину (1968 г.р.) напали трое неизвестных молодых людей, один из них острым предметом ткнул ей в бок и забрал пакет с продуктами.

Пострадавшей оказали первую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Начато расследование.

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