По предварительным данным, около 14 ч. в дер. Тартокас, Шальчининкский район, на проходившую рядом с рядом с лесом женщину (1968 г.р.) напали трое неизвестных молодых людей, один из них острым предметом ткнул ей в бок и забрал пакет с продуктами.

Пострадавшей оказали первую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Начато расследование.