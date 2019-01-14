В Шальчининкском районе столкнулись два внедорожника, пострадали дети

14 января, в 7.51 ч. по Единому номеру помощи 112 сообщили, что в Шальчининкском районе, в 1 км от Шальчининкай в сторону Чужакамписа столкнулись два внедорожника. Есть пострадавшие, зажатые в машинах люди, один автомобиль горит.