К приезду пожарных загорелся один жилой дом. Пожарные тушили три постройки: жилой дом и две хозпостройки. Пожар тушили пять автоцистерн.

Загорелась сухая трава, а он нее – находящийся рядом лесок. Этот пожар тушат лесничие.