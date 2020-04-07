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Во вторник, в 13.28 ч., пожарным сообщили о большом пожаре в Шальчининкском районе, в деревне Науеи Межёнис.
Gaisras
Gaisras
© Adomas Pivoriūnas

К приезду пожарных загорелся один жилой дом. Пожарные тушили три постройки: жилой дом и две хозпостройки. Пожар тушили пять автоцистерн.

Загорелась сухая трава, а он нее – находящийся рядом лесок. Этот пожар тушат лесничие.

ru.DELFI.lt
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