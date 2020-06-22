В Шальчининкском районе мужчина с заряженным ружьем пугал прохожих

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21 июня нетрезвый мужчина в Шальчининкском районе пугал местных жителей. Сообщается, что он ходил с заряженным двухствольным ружьем.
В воскресенье, в 15.40 ч., в Шальчининкском районе, в деревне Лишкунишкяй был задержан нетрезвый (2,58 промилле) мужчина (1965 г.р.).
Полиция сообщает, что у него было нелегальное двухствольное ружье с одним патроном. Оружие было изъято.
Начато расследование.
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