В Шальчининкском районе мужчина с заряженным ружьем пугал прохожих

В воскресенье, в 15.40 ч., в Шальчининкском районе, в деревне Лишкунишкяй был задержан нетрезвый (2,58 промилле) мужчина (1965 г.р.).

Полиция сообщает, что у него было нелегальное двухствольное ружье с одним патроном. Оружие было изъято.

Начато расследование.