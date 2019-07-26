Инцидент произошел 25 июля в пределах деревни Табаришкяй, у самой границы с Беларусью. Пограничники благодаря системе видеонаблюдения заметили троих человек. Позже выяснилось, что это был 51-летний гражданин Нидерландов и его сыновья 11 и 15 лет. Они приехали к границе на автомобиле Toyota Corolla. Пограничники увидели как троица зашла на границу с Беларусью. Они подошли к столбу на границе Беларуси, обошли его и сфотографировали. После этого они вернулись на территорию Литвы, где их и встретили литовские пограничники.
За незаконное пересечение границы по неосторожности мужчине был назначен штраф в размере 70 евро. После улаживания всех формальностей граждан Нидерландов отпустили.
Служба охраны госграницы Литвы напоминает, что границу можно переходить только в установленных местах, где есть КПП. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, в случае необходимости - другие документы.
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