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В понедельник в Шальчининкском районе Литвы таможенники задержали контрабандный груз сигаре на 2,7 млн евро.
В Шальчининкай задержана партия сигарет на 2,7 млн евро
© Muitinės departamentas

Как во вторник сообщила Криминальная служба таможни, партия из почти 800 тыс. пачек сигарет "Минск" была задержана около четырех часов утра на контрольно-пропускном посту на границе с Беларусью.

Гражданин Польши, приехавший на КПП на грузовике DAF, декларировал, что везет через Литву из Беларуси в Польшу груз из полиэстерной фольги.

При проверке груза на рентгене была обнаружена контрабанда. В грузе было спрятано около 1,6 тыс. коробок сигарет.

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Стоимость всех задержанных сигарет Minsk Super Slims с обязательными к уплате налогами составляет 2 млн 704 тыс евро.

Вильнюсское отделение Криминальной службы таможни начало расследование контрабанды сигарет, им руководит Вильнюсская окружная прокуратура.

Водитель задержан на двое суток, в ближайшее время будет решаться вопрос о его аресте.
Таможенники отмечают, что это одна из крупнейших партий контрабандных сигарет, задержанных на таможне в Литве в этом году.

На минувшей неделе таможенники задержали в двух грузовиках грузы контрабандных сигарет на 4,6 млн евро.

ru.DELFI.lt
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