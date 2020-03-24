В Шальчининкай задержана партия сигарет на 2,7 млн евро

Как во вторник сообщила Криминальная служба таможни, партия из почти 800 тыс. пачек сигарет "Минск" была задержана около четырех часов утра на контрольно-пропускном посту на границе с Беларусью.
Гражданин Польши, приехавший на КПП на грузовике DAF, декларировал, что везет через Литву из Беларуси в Польшу груз из полиэстерной фольги.
При проверке груза на рентгене была обнаружена контрабанда. В грузе было спрятано около 1,6 тыс. коробок сигарет.
Стоимость всех задержанных сигарет Minsk Super Slims с обязательными к уплате налогами составляет 2 млн 704 тыс евро.
Вильнюсское отделение Криминальной службы таможни начало расследование контрабанды сигарет, им руководит Вильнюсская окружная прокуратура.
Водитель задержан на двое суток, в ближайшее время будет решаться вопрос о его аресте.
Таможенники отмечают, что это одна из крупнейших партий контрабандных сигарет, задержанных на таможне в Литве в этом году.
На минувшей неделе таможенники задержали в двух грузовиках грузы контрабандных сигарет на 4,6 млн евро.
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