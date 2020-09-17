В Шальчининкай воры разрезали сейф

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16 сентября, в период с 10.40 ч. до 13.30 ч., в Шальчининкай, на ул. А.Мицкявичаус, через открытое окно в квартиру забрались неизвестные и, разрезав сейф, вынесли ювелирные изделия и 29 200 евро.
Ущерб 29 350 евро. Начато расследование.
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