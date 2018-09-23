В Шальчининкай украли 35 000 евро

Ограбление дома на улице Витауто могло быть совершено в пятницу с 21:00 до 23:59.

Из дома, выломав дверб металлического сейфа, находившегося на втором этаже, украли около 35 000 евро и различные ювелирные изделия.

Общий ущерб составил 37 000 евро.