В Шальчининкай большую контрабанду сигарет обнаружили в цистерне с маслом

Однако таможенники решили проверить машину с помощью рентгена и выяснили, что в части цистерны находится контрабанда - сигареты. В общей сложности там оказалось 100 000 пачек белорусских сигарет Minsk, на сумму 340 000 евро (с налогами).
Тягач и груз были задержаны, задержан и водитель. Начато расследование.
Вильнюсский участковый суд разрешил взять водителя под стражу на три месяца. Ему грозит штраф либо лишение свободы на срок до 8 лет.
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