В Шальчининкай большую контрабанду сигарет обнаружили в цистерне с маслом

Однако таможенники решили проверить машину с помощью рентгена и выяснили, что в части цистерны находится контрабанда - сигареты. В общей сложности там оказалось 100 000 пачек белорусских сигарет Minsk, на сумму 340 000 евро (с налогами).

Тягач и груз были задержаны, задержан и водитель. Начато расследование.

Вильнюсский участковый суд разрешил взять водителя под стражу на три месяца. Ему грозит штраф либо лишение свободы на срок до 8 лет.