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Во вторник в Шакяйском районе было обнаружено тело мужчины.
По предварительным данным, в 6.55 ч., в Шакяйском районе, в деревне Пажегждряй, в хозпостройке обнаружили тело мужчины (1990 г.р.). На теле были колотые раны.
Ведется расследование.
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