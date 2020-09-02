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Во вторник в Шакяйском районе было обнаружено тело мужчины.
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

По предварительным данным, в 6.55 ч., в Шакяйском районе, в деревне Пажегждряй, в хозпостройке обнаружили тело мужчины (1990 г.р.). На теле были колотые раны.

Ведется расследование.

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