Департамент полиции информирует, что сообщение о насилии поступило 3 марта, в 6 ч.

Сообщалось, что в Шакяйском районе, в деревне Шилгаляй, в доме, нетрезвый (2,29 промилле) мужчина (1991 г.р.) избил свою сожительницу (1986 г.р.).

Пострадавшая к врачам не обращалась.

Подозреваемый военный механизированного пехотного батальона им. Великого князя Литовского Кястутиса был закрыт в КПЗ.

Начато расследование.