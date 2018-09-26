В Шакяйском районе пьяный мужчина избил еще более пьяную беременную сожительницу

25 сентября, в 21.44 ч., поступило сообщение о том, что беременную (36 неделя) женщину (1978 г.р.), которая была пьяна (2,22 промилле) дома избил нетрезвый (,18 промилле) сожитель (1987 г.р.).

В Шакяйской больнице у женщины диагностировали ушиб в области шеи и царапины, ушиб и царапины на правом колене.

Подозреваемый задержан.

Ведется расследование.