В Шакяй по подозрению в убийстве мужчины задержаны двое подозреваемых

Тело 58-летнего мужчины с травмами головы было обнаружено в субботу в 20 ч. на тропе Драугистес.

Полиция информировала, что задержаны молодые люди 17 и 22 лет, они закрыты в КПЗ. Несовершеннолетний был пьян, у него в организме было 1,84 промилле.