В Шакяй нетрезвый мужчина упал на младенца и избил жену

По данным полиции, 4 сентября поступило сообщение о том, что 3 сентября, в 20 ч., в Шакяй, дома, возможно, нетрезвый мужчина 1987 г.р. упал на своего сына (2019 г.р.).

Из-за этого разгорелся конфликт с супругой 1985 г.р. По предварительным данным, мужчина избил свою жену.

Женщину с младенцем доставили в больницу, подозреваемого закрыли в КПЗ. Начато расследование.