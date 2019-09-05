По данным полиции, 4 сентября поступило сообщение о том, что 3 сентября, в 20 ч., в Шакяй, дома, возможно, нетрезвый мужчина 1987 г.р. упал на своего сына (2019 г.р.).
Из-за этого разгорелся конфликт с супругой 1985 г.р. По предварительным данным, мужчина избил свою жену.
Женщину с младенцем доставили в больницу, подозреваемого закрыли в КПЗ. Начато расследование.
В Шакяй нетрезвый мужчина упал на младенца и избил жену
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