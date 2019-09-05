Шакяйская полиция задержала нетрезвого мужчину. По предварительным данным, вероятно, нетрезвый мужчина упал на младенца, а затем избил жену.
© Shutterstock

По данным полиции, 4 сентября поступило сообщение о том, что 3 сентября, в 20 ч., в Шакяй, дома, возможно, нетрезвый мужчина 1987 г.р. упал на своего сына (2019 г.р.).

Из-за этого разгорелся конфликт с супругой 1985 г.р. По предварительным данным, мужчина избил свою жену.

Женщину с младенцем доставили в больницу, подозреваемого закрыли в КПЗ. Начато расследование.

ЧП и криминал

В Шакяй нетрезвый мужчина упал на младенца и избил жену

Шакяйская полиция задержала нетрезвого мужчину. По...

В Вильнюсе украден металлический гараж с двумя старинными мотоциклами (4)

Вильнюсская полиция получила сообщение о том, что на...

Трагический исход ДТП, в котором перевернулся автомобиль: скончался 8-летний мальчик (5)

2 сентября на территории Калварийской мэрии, недалеко...

В Каунасскую клинику доставили упавшего с пеленального стола младенца (1)

Полиция Литвы информирует, что помощь врачей...

Пропавшего в детском саду ребенка нашли спящим в соседней группе (5)

3 сентября, в 13.15 ч., работники каунасского детского сада...

TOP новостей

Талоны - "вагнорки" - "зверушки", лит и "не в деньгах счастье": новая серия "Мы из 90-х" Как советский рубль талонами обманули

Третья серия документального сериала DELFI "Мы из 90-х"...

Прогноз литовских фермеров: овощи будут по карману не всем (1)

Природные аномалии уже несколько лет загоняют в угол...

Суд в Украине освободил ключевого фигуранта дела MH17 Цемаха (13)

Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи...

Nerijus Mačiulis Skirmantas Malinauskas, Nerijus Mačiulis Arnas Mazėtis, Skirmantas Malinauskas, Nerijus Mačiulis

Экономист: предложения президента - это государство грусти, а не благосостояния (12)

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил давать...

Шокирующий эксперимент: лишь 1 из 10 прохожих остановит бегущих на красный свет детей (10)

В центре Вильнюса в течение 9 ч. работали скрытые...