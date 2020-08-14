В Шакяй мужчина без маски устроил скандал в заведении общепита

13 августа, в 15.08 ч., поступило сообщение о том, что в Шакяй, в заведении общепита на ул. В.Кудиркос нетрезвый мужчина отказался надеть маску. Этот человек конфликтовал с персоналом, плевал на стекло, хлопал дверью.

Когда приехала полиция, этот человек (1976 г.р.) был замечен в автомобиле Opel Zafira. Он вышел из авто и стал угрожать полиции физической расправой.

Мужчина был задержан.

Ведется расследование.