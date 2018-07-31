В сгоревшем автомобиле обнаружено тело человека

В Клайпедском районе в сгоревшем автомобиле было обнаружено тело человека, сообщает полиция.
По данным полиции, сгоревший Fiat Marea (1997 г.в.) 30 июля после обеда обнаружили в деревне Пошкай, в поле.
Внутри обнаружено тело человека, его личность не установлена.
Причина пожара выясняется.
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