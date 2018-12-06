Паневежская полиция информировала, что в Биржайском районе был обнаружен съехавший с дороги автомобиль. В нем полиция обнаружила оружие, которое в 2013 году было украдено в Швеции.
© A.Stackevič nuotr.

4 декабря, в 19.34 ч. в деревне Лаужай, Биржайского района был обнаружен съехавший с дороги автомобиль открытый автомобиль Opel Astra.

В салоне автомобиля полиция обнаружила чехол с гладкоствольным оружием и тремя патронами.

Выяснилось, что оружие с 2013 г. ищут в Швеции.

Подозревают, что на автомобиле с дороги съехал житель Паневежского района (1991 г.р.).

Ведется расследование.

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