4 декабря, в 19.34 ч. в деревне Лаужай, Биржайского района был обнаружен съехавший с дороги автомобиль открытый автомобиль Opel Astra.
В салоне автомобиля полиция обнаружила чехол с гладкоствольным оружием и тремя патронами.
Выяснилось, что оружие с 2013 г. ищут в Швеции.
Подозревают, что на автомобиле с дороги съехал житель Паневежского района (1991 г.р.).
Ведется расследование.
В Каунасе – хаос, дорожные службы говорят, что начали работу, но дороги замело посыпались массовые ДТП (2)
7 декабря непростой день для каунасских водителей. Всю...
В съехавшем с дороги автомобиле обнаружено украденное в Швеции оружие (1)
Паневежская полиция информировала, что в Биржайском...
На дороге Вильнюс-Пабраде перевернулся военный внедорожник, один человек пострадал (5)
6 декабря, в 11.20 ч., в полицию сообщили о том, что в...
Литовские правоохранители обнаружили более 2,5 кг спрятанного в автомобиле кокаина (6)
Как сообщила в четверг полиция Каунасского уезда, в...
TOP новостей
Подготовка к акции протеста в Вильнюсе: автобусы для участников и вооруженная полиция (22)
9 декабря в Вильнюсе жители Литвы проведут шествие и...
Гарри Каспаров в Вильнюсе: Агония режима может быть продолжительной и кровавой (117)
Говорить о возможности перестройки российского...
Участники Форума свободной России в Вильнюсе: "ЕC – это спонсор путинизма, большая война неизбежна" (173)
Европейский Союз является спонсором путинизма. Об...
Улучшаются условия для работающих в Литве украинцев: платить будут не меньше, чем литовцам (64)
Работающим в Литве украинцам за такую же работу на том...
Литва расширила "черный список" россиян в связи с событиями в Керченском проливе (65)
Литва в пятницу расширила "черный список" граждан...