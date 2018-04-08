Около 16 ч. полиция разделилась на три группы и провела рейд.
Первая группа полицейских разместилась на ул. Укмергес, перед постом контроля скорости. На этом месте в течение часа установили 10 нарушителей, двое из них получат не только штрафы, им грозит также лишение прав.
Один из нарушителей ехал на скорости 117 км/ч, несмотря на допустимую скорость в 60 км/ч. Второй претендент на лишение прав ехал на скорости 107 км/ч.
Вторая группа полицейских разместилась на перекрестке ул. С.Баторо и Рудянс. В этом месте допустимая скорость – 50 км/ч. Полиция зафиксировала 26 нарушителей, один из них – мотоциклист, который также лишился прав.
Третья группа расположилась на Минском шоссе, где зафиксировали лишь два нарушения.
Около 18 ч. все три группы объединились и переместились на проспект Лайсвес, где дежурили около часа.
Был остановлен автомобиль Toyota Avensis, в котором полиция обнаружила телескопическую дубинку. Мужчина сказал, что возит этот запрещенный предмет просто так. Начато расследование.
Кроме того, был остановлен BMW с затемненными передними боковыми стеклами. Водитель отказался снимать пленку.
Из Беларуси в Литву приехал совершенно пьяный водитель тягача
7 апреля, в 20.19 ч., в полицию Друскининкай сообщили о том,...
В самом начале сезона первые мотоциклисты лишились прав
В субботу Литовская дорожная полиция провела в столице...
Ночной рейд в Вильнюсе: в центре внимания оказались водители без прав
Сотрудники Литовской дорожной полиции в ночь на...
Полиция закрыла в КПЗ 86-летнего мужчину, который толкнул жену (2)
В Бетыгале, на ул. Лелико (Расейнский район), во дворе...
В Друскининкай Opel врезался в дом: погиб 19-летний юноша
В ночь на понедельник, в 3.45 ч., в Друскининкай , на ул....
TOP новостей
Оплачиваемый больничный из-за чрезмерно затянувшейся болезни ребенка не продлевают
2,5-годовалый сын жительницы Вильнюса Рамуне заболел...
Православные верующие Литвы отмечают праздник Пасхи Праздничное послание митрополита (19)
Сегодня православные верующие разных стран мира...
Количество трагических ДТП растет, специалисты предлагают решение (31)
День безопасности дорожного движения Литва встретила с...
Ночной рейд в Вильнюсе: в центре внимания оказались водители без прав
Сотрудники Литовской дорожной полиции в ночь на...
Премьер-министр Литвы упрекает консерваторов в потакании Путину (47)
Политики продолжают перепалку в социальных сетях по...