В самом начале сезона первые мотоциклисты лишились прав

Около 16 ч. полиция разделилась на три группы и провела рейд.

Первая группа полицейских разместилась на ул. Укмергес, перед постом контроля скорости. На этом месте в течение часа установили 10 нарушителей, двое из них получат не только штрафы, им грозит также лишение прав.

Один из нарушителей ехал на скорости 117 км/ч, несмотря на допустимую скорость в 60 км/ч. Второй претендент на лишение прав ехал на скорости 107 км/ч.

Вторая группа полицейских разместилась на перекрестке ул. С.Баторо и Рудянс. В этом месте допустимая скорость – 50 км/ч. Полиция зафиксировала 26 нарушителей, один из них – мотоциклист, который также лишился прав.

Третья группа расположилась на Минском шоссе, где зафиксировали лишь два нарушения.

Около 18 ч. все три группы объединились и переместились на проспект Лайсвес, где дежурили около часа.

Был остановлен автомобиль Toyota Avensis, в котором полиция обнаружила телескопическую дубинку. Мужчина сказал, что возит этот запрещенный предмет просто так. Начато расследование.

Кроме того, был остановлен BMW с затемненными передними боковыми стеклами. Водитель отказался снимать пленку.