В Рукле в ДТП погиб мотоциклист

Скопировать ссылку В Рукле в ДТП погиб мотоциклист

26 июля вечером, в 18.50 ч., в Йонавском районе, в Рукле, на ул. Паупё, столкнулись автомобиль VW Caddy и мотоцикл Honda.