В Рукле произошла драка между призывниками

12 января, в 9.50 ч. призывник (2000 г.р.) обратился в полицию и сообщил, что был избит.

По предварительным данным, молодого человека в Рукле, на ул. Караляус Миндауго, избил сослуживец.

Пострадавшего осмотрели врачи и назначили ему амбулаторное лечение.

Начато расследование.