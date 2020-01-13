В Рукле произошла драка между призывниками

12 января, в 9.50 ч. призывник (2000 г.р.) обратился в полицию и сообщил, что был избит.
По предварительным данным, молодого человека в Рукле, на ул. Караляус Миндауго, избил сослуживец.
Пострадавшего осмотрели врачи и назначили ему амбулаторное лечение.
Начато расследование.
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