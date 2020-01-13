В Рукле произошла драка между призывниками

Департамент полиции информировал о том, что в Рукле был избит призывник.
© LRT / Vytenis Radžiūnas

12 января, в 9.50 ч. призывник (2000 г.р.) обратился в полицию и сообщил, что был избит.

По предварительным данным, молодого человека в Рукле, на ул. Караляус Миндауго, избил сослуживец.

Пострадавшего осмотрели врачи и назначили ему амбулаторное лечение.

Начато расследование.

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