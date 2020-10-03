aA
В Рукле водитель военного грузовика не справился с управлением, машина перевернулась. К счастью, водитель серьезных травм избежал.
2 октября, в 11 ч. в Рукле (Йонавский район) перевернулся военный грузовик, которым управлял молодой человек (1996 г.р.).
В ДТП пострадал водитель, ему назначено амбулаторное лечение.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве обновлен список стран, приехавшим из которых требуется изоляция (55)
2 октября в Литве был обновлен список пораженных...
Вниманию жителей: в выходные дни не рекомендуется находиться на улице из-за сильного загрязнения воздуха (56)
В пятницу вечером на телефоны жителей Литвы пришло...
МИД Беларуси: предложения по сокращению дипперсонала в посольствах Литвы и Польши обязательны к исполнению (141)
Предложения МИД Беларуси по сокращению дипперсонала в...
Эксперт оценил запрет на куренье на балконах: будут скандалы и попытки нажиться на этом (21)
Парламент Литвы принял решение о запрете курения на...
Три дня из-за утечки содержимого канализации жители страдали от смрада (6)
У жителей дома номер 44 на ул. Вандянтякё в Вильнюсе...