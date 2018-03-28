Департамент полиции информировал, что 26 марта, в 11.09 ч., в Йонавскую больницу была доставлена женщина с резаной раной на руке. Ей назначено амбулаторное лечение. Женщина (1968 г.р.) работает социальной работницей. Она рассказала, что в Рукле ее ранил мужчина (1986 г.р.)
Женщина сказала, что мужчина пришел в Центр социальных услуг Йонавского района и бросил в нее пилу.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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