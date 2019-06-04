В руки врачей попал младенец со сломанным бедром

В репортаже сообщается, что утром младенца перевели в обычную палату, за ним в больнице ухаживает бабушка.
Мать младенца живет в Радвилишкисе. Она, по данным журналистов, была пьяна (почти 1,5 промилле), когда в ее дом приехала бабушка младенца. Как стало известно, женщина пьянствовала в компании нескольких мужчин. В репортаже сказано, что младенца из небезопасного окружения забрала бабушка.
"Поскольку девочка была неспокойной, бабушка заподозрила, что с ней что-то не так и обратилась к врачам. Выяснилось, что у младенца сломано бедро. Врачи информировали об этом полицию, было начато расследование", – сказала журналистам LNK представитель ГПК Шяуляйского округа Гайлуте Смагрюнене.
Полиция выясняет, кто и как нанес травму младенцу. По словам Смагрюнене, у женщины есть несколько версий происшествия, но полиция их пока не называет, поскольку некоторые из них нереальные.
"Полиция ездила к матери ребенка, однако женщина была пьяна, поэтому договориться с ней не удалось. Сегодня женщина уже общается со стражами порядка, но она выдвигает много разных версий, некоторые из них нереальные", – сказала Смагрюнене.
У женщины есть еще четверо детей, однако ее права на детей ограничены, поэтому она их не воспитывает. Младенец еще находился с матерью, сейчас специалисты по правам ребенка решают его дальнейшую судьбу.
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