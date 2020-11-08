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Департамент полиции сообщает, что в воскресенье в Литве погиб еще один мотоциклист. По предварительным данным, мотоциклист врезался в дерево.
miškas, miško kelias
miškas, miško kelias
© DELFI / Kęstutis Cemnolonskis

8 ноября, в 12.50 ч., в Шальчининкском районе, на полигоне летний мотоциклист.

Мотоциклист скончался на месте.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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