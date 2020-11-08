В Руднинкайской пуще на полигоне разбился мотоциклист

Скопировать ссылку В Руднинкайской пуще на полигоне разбился мотоциклист

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Департамент полиции сообщает, что в воскресенье в Литве погиб еще один мотоциклист. По предварительным данным, мотоциклист врезался в дерево.