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Департамент полиции сообщает, что в воскресенье в Литве погиб еще один мотоциклист. По предварительным данным, мотоциклист врезался в дерево.
8 ноября, в 12.50 ч., в Шальчининкском районе, на полигоне летний мотоциклист.
Мотоциклист скончался на месте.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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