В Рудамине обнаружено тело мужчины, подозревают убийство

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11 октября, в 17 ч., врачи скорой помощи сообщили в полицию о том, что в Рудамине, в квартире многоквартирного дома на ул. Тайкос, было обнаружено тело мужчины 50 лет со следами насилия.
На место происшествия приехало несколько экипажей полиции, они увезли на допрос немало жителей этого дома (некоторые из них были нетрезвыми).
Причина смерти устанавливается. Если эксперты подтвердят, что мужчина был убит, будут расследовать убийство.
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