В России задержан бывший политик – в Литве он осужден за убийства

Эту информацию DELFI подтвердил представитель Мариямпольской окружной полиции Дайнюс Зубас.

Бывший член "Порядка и справедливости", член горсовета Калварии Геляжюс был осужден за убийство двоих человек - их тела до сих пор не найдены. Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы.

Геляжюс скрылся от правосудия после вынесения обвинительного приговора – он тайно покинул Литву, но в Россию приехал не сразу.

"В России он получил статус беженца, однако сейчас этот статус пересматривают – именно статус беженца является препятствием для его экстрадиции в Литву, – сказал Зубас. – Нам кажется странным, что он получил статус беженца, но он у него есть, это факт. Если его лишат этого статуса, вероятно, его скоро передадут Литве".

Задержан Геляжюс был еще 30 октября 2017 года.

"Все его окружение знало, что он задержан – это был сложный розыск, сначала им занималось Литовское бюро криминальной полиции, потом – Мариямпольская полиция, – сказал Зубас. – То, что его нашли, во многом - заслуга моих коллег – мы делаем все, чтобы его вернули в Литву".

За двойное убийство Геляжюс был осужден спустя 18 лет после совершения преступления, обвинительный приговор был принят в ноябре 2012 г. До этого суд снимал с него обвинения в убийстве жителей Калварии Раймондаса Акялиса и Зенюса Валинчюса, поскольку не нашли тела убитых и орудие убийства.

Прокуроры были убеждены, что в деле собрано достаточно доказательств Вины Геляжюса – двое студентов судье рассказали, как Акялиса и Валичнюса привезли в лес, там убили, а потом закопали. Свои показания подозреваемые, которые позже получили статус свидетелей (поскольку не знали, что мужчин хотят убить), дали находясь под арестом.

После того как их отпустили, они изменили свои показания и заявили, что говорили то, что им сказали говорить полицейские. Мало того, один из них вообще заявил, что не давал никаких показаний в суде, будто судья только сделал копию показаний, данных прокурором.

В обвинительном акте сказано, что Гележюс 19 апреля 1994 года около 23 ч. в лесу у озера Папилякальняй (Асиявичюс) мог в результате зверских пыток убить находившихся в беспомощном состоянии Акялиса и Валинчюса.

По словам прокурора, обвиняемый подозревал их в том, что они могли украсть из дома его матери 14 000-16 000 литов в разной валюте.

Действуя с сообщниками, Геляжюс отвез Акялиса и Валинчюса в лес, привязал к деревьям и положил на землю. Мужчин пытали, заставляя сознаться в краже, но они свою вину отрицали. Когда в лесу была вырыта яма, Геляжюс велел Акялису и Валинчюсу забраться в нее и стал угрожать, что если они не сознаются, он их застрелит и закопает.

Один из мужчин высвободился из веревок и пытался бежать, отстреливаясь из револьвера. Но его поймали, связали и снова бросили в яму.

По данным прокуратуры, после этого Геляжюс застрелил одного из мужчин, другой якобы признался в краже и даже обещал вернуть деньги. Но Геляжис застрелил и его. После этого убитых стали закапывать, один из них поднялся, тогда Геляжюс нанес им ряд ножевых ранений.

Расследование дела об исчезновении Акялиса и Валинчюса шло тяжело, только через 10 лет, в 2005 году полиция задержала соучастников преступления студентов Каунасского института физкультуры Гинтараса Мицкявичюса и Гедиминаса Станкявичюса. Они признались, что вместе с задержанным в Украине Гедрюсом Юкнявичюсом согласились помочь Геляжюсу попугать укравших деньги Акялиса и Валинчюса.

Геляжюс свою вину не признал, но сказал, что в день исчезновения Акялиса и Валинчюса с друзьями из Каунасского института физкультуры ездил с ними поговорить.