Суд в Москве приговорил 43-летнего гражданина Литвы Римантаса Ясулявичуса к 9 годам и 6 месяцам колонии за попытку сбыта более 1,4 килограмма кокаина, сообщается на сайте столичной прокуратуры, сообщает riamo.ru.
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По данным следствия, в сентябре 2016 года Ясулявичус купил более 1,4 килограмма наркотического вещества кокаина для дальнейшей перепродажи. Наркотик он хранил по месту проживания в квартире на Мичуринском проспекте, одновременно приискивая покупателей.

Сбыть наркотик он не успел, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

«С учетом позиции государственного обвинителя Никулинской межрайонной прокуратуры суд приговорил Ясулевичуса к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - говорится в сообщении.

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