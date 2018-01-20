По данным следствия, в сентябре 2016 года Ясулявичус купил более 1,4 килограмма наркотического вещества кокаина для дальнейшей перепродажи. Наркотик он хранил по месту проживания в квартире на Мичуринском проспекте, одновременно приискивая покупателей.
Сбыть наркотик он не успел, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
«С учетом позиции государственного обвинителя Никулинской межрайонной прокуратуры суд приговорил Ясулевичуса к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - говорится в сообщении.
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