По данным следствия, в сентябре 2016 года Ясулявичус купил более 1,4 килограмма наркотического вещества кокаина для дальнейшей перепродажи. Наркотик он хранил по месту проживания в квартире на Мичуринском проспекте, одновременно приискивая покупателей.

Сбыть наркотик он не успел, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

«С учетом позиции государственного обвинителя Никулинской межрайонной прокуратуры суд приговорил Ясулевичуса к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - говорится в сообщении.