В Рокишкском районе в дерево врезался автобус, водитель доставлен в больницу

29 октября утром автобус, следовавший по маршрут Рокишкис-Вильнюс, в местечке Камаяй врезался в дерево. На место происшествия прибыли врачи скорой помощи, полиция и спасатели.
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Читатель DELFI сообщил, что автобус съехал с дороги и врезался в дерево.

Пассажиры во время ДТП не пострадали, однако в руки врачей был передан водитель. По словам очевидцев, водитель плохо себя почувствовал перед ДТП, но потом ему стало лучше.

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