В Рокишкском районе в дерево врезался автобус, водитель доставлен в больницу

Читатель DELFI сообщил, что автобус съехал с дороги и врезался в дерево.

Пассажиры во время ДТП не пострадали, однако в руки врачей был передан водитель. По словам очевидцев, водитель плохо себя почувствовал перед ДТП, но потом ему стало лучше.

DELFI благодарит читателя за фотографию!