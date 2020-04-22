В Рокишкском районе обнаружено тело убитого тренера

Полиция благодарит всех, кто принимал участие в поиске пропавшего в Рокишкском районе мужчины (его искали с 16 апреля).

Точную причину смерти установят судмедэксперты.

Подозреваемый (1969 г.р.) в совершении преступления задержан.

Ведется расследование.