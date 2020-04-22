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22 апреля полиция сообщила, что было обнаружено тело пропавшего мужчины. По предварительным данным, это тело убитого тренера Геннадия Фитингова (1970 г.р.).
В Рокишкском районе обнаружено тело убитого тренера
© Rokiškio sirena

Полиция благодарит всех, кто принимал участие в поиске пропавшего в Рокишкском районе мужчины (его искали с 16 апреля).

Точную причину смерти установят судмедэксперты.

Подозреваемый (1969 г.р.) в совершении преступления задержан.

Ведется расследование.

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