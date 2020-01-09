В Рокишкском районе ночью был ограблен священник

В ночь на 9 января, в 2.58 ч., житель Биржай (1965 г.р.) сообщил в полицию о том, что в 2.45 ч. Рокишкском районе, он на своем автомобиле Audi A6 остановился в деревне Апашча, чтобы отдохнуть, когда на него напали неизвестные и ограбили. По данным полиции, ограблен священник одного из приходов Рокишкского района.
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

К машине подошел неизвестный и через открытое окно распылил в машине газ. Затем забрал ключ от машины и черный чемодан, который находился на заднем сидении, в чемодане были деньги и вещи, необходимые для проведения службы: позолоченная чаша, две небольшие бутылки из прозрачного стекла с вином для мессы, металлическая емкость для хранения гостий (евхаристического хлеба, облаток), книга, три металлических емкости для обряда причащения больных, техпаспорта автомобилей.

Ущерб – 886 евро.

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