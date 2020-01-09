В Рокишкском районе ночью был ограблен священник

К машине подошел неизвестный и через открытое окно распылил в машине газ. Затем забрал ключ от машины и черный чемодан, который находился на заднем сидении, в чемодане были деньги и вещи, необходимые для проведения службы: позолоченная чаша, две небольшие бутылки из прозрачного стекла с вином для мессы, металлическая емкость для хранения гостий (евхаристического хлеба, облаток), книга, три металлических емкости для обряда причащения больных, техпаспорта автомобилей.

Ущерб – 886 евро.