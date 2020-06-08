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Департамент полиции информировал, что в Рокишкском районе нетрезвый мужчина выстрелил себе в голову.
7 июня, в 18.06 ч., в больницу был доставлен нетрезвый (2,25 промилле) мужчина (1974 г.р.) с огнестрельным ранением в области головы.
По предварительным данным, около 18 ч. того же дня в Рокишкском районе, в деревне Тумасоняй, мужчина ранил себя из револьвера.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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