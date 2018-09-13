12 сентября, около 16 ч., поступило заявление женщины (1938 г.р.). Она сообщила, что в деревне Вайнейкяй, дома нетрезвый муж сказал, что застрелит ее.
Нетрезвого (0,41 промилле) подозреваемого (1931 г.р.) задержали.
В доме нашли и изъяли законно хранившийся газовый пистолет, а в хозпостройке нашли и изъяли нелегальный охотничий обрез.
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