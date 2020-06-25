Полиция сообщает, что несчастье произошло 24 июня, в 18.30 ч.

По данным полиции, из окна выпала девочка 2015 г.р. Ребенка доставили в реанимацию.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция. Представитель полиции Паневежского округа Тадас Мартинайтис сказал Delfi, что, по предварительным данным, семья в поле зрения специалистов раньше не попадала.

О несчастье сообщили и специалистам службы по правам ребенка.