aA
24 июня вечером из окна второго этажа в Рокишкском районе выпала малолетняя девочка.
Policija
Policija
© DELFI / Kiril Čachovskij

Полиция сообщает, что несчастье произошло 24 июня, в 18.30 ч.

По данным полиции, из окна выпала девочка 2015 г.р. Ребенка доставили в реанимацию.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция. Представитель полиции Паневежского округа Тадас Мартинайтис сказал Delfi, что, по предварительным данным, семья в поле зрения специалистов раньше не попадала.

О несчастье сообщили и специалистам службы по правам ребенка.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

С июля при покупке автомобиля в Литве ждет новый налог (29)

С 1 июля 2020 года в Литве вступает в силу налог на...

Дети на улице после 22 ч. - можно ли это считать неисполнением родительских обязанностей? (10)

Летние светлые вечера многие дети проводят во дворах....

В Литве Дорожная полиция снова проводит массовые рейды (3)

После долгого перерыва Дорожная полиция Вильнюсского...

В Литве подтверждены два новых случая коронавируса (2)

В Литве за последние сутки подтверждены два новых...

Погода: до выходных никаких неприятностей не будет (3)

25 июня погоду в Литве обусловит антициклон. Утро будет...

|Maža didelių žinių kaina