Полиция сообщает, что несчастье произошло 24 июня, в 18.30 ч.
По данным полиции, из окна выпала девочка 2015 г.р. Ребенка доставили в реанимацию.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция. Представитель полиции Паневежского округа Тадас Мартинайтис сказал Delfi, что, по предварительным данным, семья в поле зрения специалистов раньше не попадала.
О несчастье сообщили и специалистам службы по правам ребенка.
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