Департамент полиции информировал, что около 8.30 ч. в коридоре мужчина (1962 г.р.) нанес ножевые ранения заведующей отделения (1947 г.р.).
Женщина была доставлена в Рокишкскую больницу, у нее диагностировали колотые раны в области живота и на ноге.
Подозреваемого перевели в палату для интенсивного наблюдения.
Начато расследование.
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