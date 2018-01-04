3 января в Рокишкской психиатрической больнице было совершено нападение на женщину. Выяснилось, что пациент, направленный на лечение по постановлению суда нанес ножевые ранение заведующей отделением. Пострадавшая находится в больнице.
© A.Stackevič nuotr.

Департамент полиции информировал, что около 8.30 ч. в коридоре мужчина (1962 г.р.) нанес ножевые ранения заведующей отделения (1947 г.р.).

Женщина была доставлена в Рокишкскую больницу, у нее диагностировали колотые раны в области живота и на ноге.

Подозреваемого перевели в палату для интенсивного наблюдения.

Начато расследование.

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