В Рокишкисе посетителям клуба угрожали топором и пистолетами

В Рокишкисе нетрезвые молодые люди пришли к клубу, вооруженные топором и пистолетами и спровоцировали драку.
© A.Stackevič nuotr.

Департамент полиции сообщил, что 14 января, около 2 ч. в Рокишкисе, на ул. Республикос, у входа в клуб нетрезвые молодые люди (1,16 промилле, 1998 г.р.), (1,44 промилле, 1999 г.р.) и (2,03 промилле, 1999 г.р.) топором и пистолетами угрожали посетителям клуба и спровоцировали драку.

Полиция задержала подозреваемых, у одного был обнаружен пистолет Colt Defender, у другого - Norica.

Всех их закрыли в КПЗ.

Начато расследование.

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