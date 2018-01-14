В Рокишкисе посетителям клуба угрожали топором и пистолетами

Департамент полиции сообщил, что 14 января, около 2 ч. в Рокишкисе, на ул. Республикос, у входа в клуб нетрезвые молодые люди (1,16 промилле, 1998 г.р.), (1,44 промилле, 1999 г.р.) и (2,03 промилле, 1999 г.р.) топором и пистолетами угрожали посетителям клуба и спровоцировали драку.

Полиция задержала подозреваемых, у одного был обнаружен пистолет Colt Defender, у другого - Norica.

Всех их закрыли в КПЗ.

Начато расследование.