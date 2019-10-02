В Рокишкисе обнаружено тело мужчины

Сообщение поступило 1 октября, в 13.50 ч.
По предварительным данным, в Рокишкисе, на ул. Витауто, было обнаружено тело мужчины (1960 г.р.) с колотыми ранами.
Полиция начала расследование, чтобы выяснить причину и обстоятельства смерти.
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