В больнице скончался отравившийся грибами пожилой житель Рокишкского района.
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Полиция сообщает, что в ночь на понедельник, в 0.30 ч. в реанимации Паневежской больницы скончался 71-летний житель Рокишкского района. Он был доставлен в больницу с симптомами отравления грибами.

Врачи информировали BNS, что мужчина почувствовал недомогание уже в начале прошлой недели, но к врачам обратился только через несколько дней.

Сам пациент сказал врачам, что собирал с женой, а потом ел маслята – врачи подозревают, что он съел мухоморы. Грибы ела и жена пациента, она чувствует себя хорошо. Жизнь пациента врачам спасти не удалось.

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