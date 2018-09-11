Полиция сообщает, что в ночь на понедельник, в 0.30 ч. в реанимации Паневежской больницы скончался 71-летний житель Рокишкского района. Он был доставлен в больницу с симптомами отравления грибами.
Врачи информировали BNS, что мужчина почувствовал недомогание уже в начале прошлой недели, но к врачам обратился только через несколько дней.
Сам пациент сказал врачам, что собирал с женой, а потом ел маслята – врачи подозревают, что он съел мухоморы. Грибы ела и жена пациента, она чувствует себя хорошо. Жизнь пациента врачам спасти не удалось.
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