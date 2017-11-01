В Рокишкисе BMW врезался в столб

Столб после удара сломался. Автомобиль был серьезно поврежден. Часть жителей временно лишилась электроэнергии. Очевидцы ДТП рассказали, что из машины вышли двое молодых людей и скрылись с места происшествия.
Обстоятельства ДТП выясняет полиция.
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