16 июля в Каунасскую полицию обратилась женщина (1962 г.р.), которая сообщила, что в период с 24 февраля по 21 июня 2019 года мужчина, с которым она познакомилась в социальной сети Facebook, обманным путем выманил у нее 55 200 евро.
Обстоятельства происшествия уточняются.
В Литве это не первый случай, когда мошенники "разводят" женщин среднего и старшего возраста и выманивают у них крупные суммы.
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