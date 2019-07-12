В результате взрыва в Швенченеляй рухнул гараж

Скопировать ссылку В результате взрыва в Швенченеляй рухнул гараж

11 июля, в 15.08 в., в Швенченеляй в гараже произошел взрыв, когда мужчина дисковой пилой распиливал неустановленный предмет. В результате взрыва рухнула часть стены гаража, была повреждена крыша.