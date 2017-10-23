В результате взрыва в Куршенай обрушилась часть дома

В понедельник, около 19 часов вечера в Куршенай, в доме по ул.Парко произошел взрыв. По первоначальным данным, людей на тот момент в доме не было, поэтому, вероятно, что пострадавших нет.
© DELFI / Ainis Gurevičius

В результате взрыва обрушилась часть дома. На месте происшествия работают пожарные. Пожара не было.

Причина взрыва пока неизвестна, одна из основных версий - взрыв газа.

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