В результате взрыва в Куршенай обрушилась часть дома

В понедельник, около 19 часов вечера в Куршенай, в доме по ул.Парко произошел взрыв. По первоначальным данным, людей на тот момент в доме не было, поэтому, вероятно, что пострадавших нет.