В понедельник, около 19 часов вечера в Куршенай, в доме по ул.Парко произошел взрыв. По первоначальным данным, людей на тот момент в доме не было, поэтому, вероятно, что пострадавших нет.
В результате взрыва обрушилась часть дома. На месте происшествия работают пожарные. Пожара не было.
Причина взрыва пока неизвестна, одна из основных версий - взрыв газа.
Зарегистрированные (0) Анонимные (0)
В результате взрыва в Куршенай обрушилась часть дома
В понедельник, около 19 часов вечера в Куршенай, в доме по...
В Висагинасе погибла выпавшая из окна женщина (1)
22 октября в Висагинасе погибла женщина, которая выпала...
На границе Литвы и Польши задержана партия гашиша на 2 млн. евро (3)
Полиция Вильнюсского округа задержала на границе...
В Вильнюсе утонувшую в реке женщину искали с вертолета (9)
22 октябре в Вильнюсе вертолет пограничной службы искал...
TOP новостей
В выходные Литва переходит на зимнее время (27)
В конце этой недели, в воскресенье, Литва перейдет на...
Глава полиции Литвы предлагает ограничить некоторые виды бизнеса (47)
Одним из важнейших факторов теневой экономики является...
Что известно о нападении на Татьяну Фельгенгауэр на "Эхе Москвы" (22)
В редакцию радиостанции "Эхо Москвы" проник мужчина и...
Рост цен набирает обороты: что еще подорожает в Литве (137)
По данным статистического агентства Евросоюза Eurostat,...
Посольство Россия: таблички к памятникам советским солдатам в Литве - "гнусный поступок" (94)
Россия в понедельник осудила решение самоуправления...