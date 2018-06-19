Всем пострадавшим после оказания первой помощи было назначено амбулаторное лечение.
В числе пострадавших – две несовершеннолетние девушки. Полиция сообщает, что у 39-летнего мужчины диагностировали рану на пятом пальце правой руки, у 38-летней женщины - ушиб правого бедра, акустическая травма правого уха.
У 27-летнего мужчины диагностировали множественные раны на обеих икрах и левом бедре.
Пострадавшую 16-летнюю доставили в Сантаришскую больницу, после оказания помощи ее отпустили домой. У девушки диагностировали раны с на ладонях, икрах, шее.
У 17-летней пассажирки диагностировали раны на обеих икрах, подошвах ног, шее.
42-летняя женщина получила поверхностные травмы обеих ног, иъей также назначили амбулаторное лечение.
Представитель полиции Вильнюсского округа Паулюс Радвилавичюс сказал BNS, что материалы переданы в отдел Дорожной полиции, расследование пока не начато. Если выяснят, что травмы пассажиров не были тяжелыми, то расследование может и не быть.
Сообщалось, что в Вильнюсе, на перекрестке ул. Й.Басанавичаус и Альгирдо у троллейбуса 12 маршрута на ходу лопнуло колесо.
Как мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, так и вице-мэр Линас Кведаравичюс инцидент не комментировали и направили за комментарием в компанию мэрии, которая отвечает за общественный транспорт.
"По первичным данным, лопнула задняя внутренняя покрышка. После инцидента троллейбус доставили в парк, где проведут техническую экспертизу. После нее можно будет указать причину несчастного случая", - сказала BNS представитель Susisiekimo paslaugos Мигле Билените.
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