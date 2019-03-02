Сообщалось, что в автомобиле был зажат человек, однако по данным пожарных-спасателей, зажатых пострадавших в машинах не было.

Из-за ДТП образовались заторы.

ДТП произошло, когда автомобиль Audi врезался в микроавтобус, ехавший в том же направлении. В легковом автомобиле ехали двое мужчин. Оба они были пьяны. Обоих мужчин врачи скорой помощи увезли в больницу. Водитель и пассажиры микроавтобуса не пострадали.