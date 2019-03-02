2 марта, в 17.15 ч., на магистрали между Вильнюсом и Каунасом, у Лазденай, столкнулись микроавтобус VW и легковой автомобиль Audi. После столкновения оба автомобиля перевернулись: Audi колесами вверх, микроавтобус набок.
© DELFI

Сообщалось, что в автомобиле был зажат человек, однако по данным пожарных-спасателей, зажатых пострадавших в машинах не было.

Из-за ДТП образовались заторы.

ДТП произошло, когда автомобиль Audi врезался в микроавтобус, ехавший в том же направлении. В легковом автомобиле ехали двое мужчин. Оба они были пьяны. Обоих мужчин врачи скорой помощи увезли в больницу. Водитель и пассажиры микроавтобуса не пострадали.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

В Жасляй в ДТП погиб мужчина (2)

2 марта, в 11.45 ч., в Жасляй (Кайшядорский район) автомобиль...

В результате ДТП на магистрали перевернулись два автомобиля (1)

2 марта, в 17.15 ч., на магистрали между Вильнюсом и...

Вечеринка в Укмерге: была изнасилована женщина (12)

1 марта, в 18 ч., в Укмерге, на ул. Русу, в доме знакомого...

В Вильнюсе ночью задержали нетрезвого кандидата Партии труда (6)

В ночь на субботу в полицию сообщили о том, что на ул....

Преступники поменяли курс обмена валюты и украли тысячи евро (12)

27 февраля, в 19.15 ч., в Вильнюсе, на ул. Озо, преступники,...

TOP новостей

Kaziuko mugės skanumynai Kaziuko mugės skanumynai Kaziuko mugės skanumynai Kaziuko mugės skanumynai

Еда на ярмарке Казюкаса: сколько стоят традиционные лакомства? (211)

Традиционная ярмарка Казюкаса в первые выходные марта...

Palangos baseino atidarymas Palangos baseino atidarymas Palangos baseino atidarymas

В Паланге открыт современный бассейн: цены и эксклюзивные технологии (11)

В Паланге открыт 25-метровый современный бассейн с...

Maxima подготовила новинку: кошелек можно будет оставлять дома (13)

Ни дисконтной карты, ни платежной карты, ни денег. При...

Žibutės Kauno rajone Pirmieji pavasariniai augalai

Синоптик: основные черты приближающейся весны налицо – это перепады температуры (1)

Этой зимой можно было не раз увидеть признаки весны,...

Евросоюз готов к уступкам Лондону в соглашении о "Брекзите" (16)

Европейский Союз готов согласиться с отсрочкой выхода...