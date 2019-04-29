В Реше съехал с дороги и погиб велосипедист

28 апреля, в 14.16 ч. в Вильнюсе, на ул. Решес, с дороги съехал и упал в придорожную канаву велосипедист (1950 г.р.).
Мужчина скончался на месте.
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