18–19 июня в редакцию портала DELFI обратились обеспокоенные жители Вильнюса. Они сообщили, что в реку Нерис (Вилию) около моста Гележинё Вилко спускают отходы неясного происхождения.
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Читатели портала сообщили, что чувствуется неприятный запах как из канализации.

Журналисты DELFI обратились в Департамент охраны окружающей среды и получили ответ, что об этой проблеме им известно, взяты образцы для исследования.

1 июля департамент информировал, что результаты показали - никакого превышения показателей норм не зафиксировано. Однако выяснились другие интересные моменты – отходы в реку сливали несанкционированно.

"В ходе расследования выяснили, что в дождевую канализацию, за которую отвечает ЗАО Grindа со стройплощадки ЗАО ST PRIEŽIŪRA (ул. Утенос, 41A, Вильнюс) самовольно, без разрешения, слили накопившуюся на стройплощадке воду. В этой воде были примеси песка и глины, которые загрязнили речные воды. Представителя ЗАО ST PRIEŽIŪRA привлекли к административной ответственности, составлен протокол, назначена половина минимального штрафа - 70 евро. Также его обязали прекратить слив воды в дождевую канализацию. Об источнике загрязнения сообщили представители ЗАО Grinda", – сказано в ответе департамента DELFI.

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