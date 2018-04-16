В реке у деревни Копустеляй обнаружили противотанковую мину

16 апреля, в 9.32 ч., полиция Укмергского района получила анонимное сообщение о том, что в деревне Копустеляй, в речке, видна противотанковая мина.
© DELFI / Domantas Pipas

На место происшествия выехала полиция. Информация подтвердилась. Ввели план "Щит". на место происшествия выехали саперы.

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