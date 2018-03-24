В реке Дотнувеле обнаружено тело пропавшего молодого человека

Полиция вызвала на место происшествия супругу Рубинскаса. По данным источника Rinkos aikštė, женщина опознала своего супруга.

Молодой человек пропал 29 декабря, когда после вечеринки с друзьями в Дотнуве ушел домой, но до дома не дошел. На следующий день близкие пропавшего заявили о его исчезновении в полицию. Вызвали кинолога с собакой, велись поиски, но мужчину не нашли. Собака потеряла след около моста. Тогда были подозрения, что молодой человек упал в реку.

Пожарные-спасатели на лодке осмотрели довольно большой участок реки, но найти молодого человека не смогли. Река вернула тело только спустя три месяца.