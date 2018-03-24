В реке Дотнувеле обнаружено тело пропавшего молодого человека

24 марта, утром в Кедайняйском районе, в Дотнуву спешили спасатели, полиция и врачи, поскольку поступило сообщение о том, что в реке Дотнувеле обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, это тело 24-летнего Игнаса Рубинскаса, который пропал в деревне Ажуолайчай 29 декабря, 2017 г., пишет rinkosaikste.lt.
© Rinkos aikštė

Полиция вызвала на место происшествия супругу Рубинскаса. По данным источника Rinkos aikštė, женщина опознала своего супруга.

Молодой человек пропал 29 декабря, когда после вечеринки с друзьями в Дотнуве ушел домой, но до дома не дошел. На следующий день близкие пропавшего заявили о его исчезновении в полицию. Вызвали кинолога с собакой, велись поиски, но мужчину не нашли. Собака потеряла след около моста. Тогда были подозрения, что молодой человек упал в реку.

Пожарные-спасатели на лодке осмотрели довольно большой участок реки, но найти молодого человека не смогли. Река вернула тело только спустя три месяца.

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